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Колорадо - Сан-Хосе

25.09.2011, Воскресенье, 00:00 мск Коммерс-Сити, Колорадо, стадион Спортинг Гуудс Парк США. МЛС Колорадо - Сан-Хосе
США. МЛС 2011

14 августа, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 1:2 Колорадо
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/2 финала
14 ноября, воскресенье 00:00 Колорадо 1:0 Сан-Хосе

8 августа, воскресенье 05:00 Колорадо 1:0 Сан-Хосе

2 мая, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 1:0 Колорадо
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