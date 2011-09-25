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Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд

25.09.2011, Воскресенье, 00:00 мск Ист-Резерфорд, Нью-Джерси, стадион Джиантс Стэдиум США. МЛС Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд
США. МЛС 2011

20 июня, понедельник 00:00 Портленд 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз
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