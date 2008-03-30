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Вальядолид - Сарагоса

30.03.2008, Воскресенье, 19:00 мск Испания. Примера, 30 тур Вальядолид - Сарагоса
Испания. Примера (2007/2008)
11 тур
4 ноября, воскресенье 19:00 Сарагоса 2:3 Вальядолид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 27 4 7 84:36 +48 85
2. Вильярреал 38 24 5 9 63:40 +23 77
3. Барселона 38 19 10 9 76:43 +33 67
4. Атлетико М 38 19 7 12 66:47 +19 64
5. Севилья 38 20 4 14 74:48 +26 64
6. Расинг 38 17 9 12 42:41 +1 60
7. Мальорка 38 15 14 9 69:54 +15 59
8. Альмерия 38 14 10 14 44:47 -3 52
9. Депортиво 38 15 7 16 46:47 -1 52
10. Валенсия 38 15 6 17 48:62 -14 51
11. Атлетик Б 38 13 11 14 40:43 -3 50
12. Эспаньол 38 13 9 16 43:53 -10 48
13. Бетис 38 12 11 15 45:51 -6 47
14. Хетафе 38 12 11 15 44:48 -4 47
15. Вальядолид 38 11 12 15 42:57 -15 45
16. Рекреативо 38 11 11 16 40:60 -20 44
17. Осасуна 38 12 7 19 36:43 -7 43
18. Сарагоса 38 10 12 16 50:61 -11 42
19. Мурсия 38 7 9 22 38:67 -29 30
20. Леванте 38 7 5 26 33:75 -42 26
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