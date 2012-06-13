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Канада - Гондурас

13.06.2012, Среда, 04:45 мск Торонто, стадион БМО Файлд Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 2 тур Канада - Гондурас
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