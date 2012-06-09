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Гондурас - Панама

09.06.2012, Суббота, 05:30 мск Сан Педро Сула, стадион Эстадио Олимпико Метрополитано Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 1 тур Гондурас - Панама
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