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Куба - Канада

08.06.2012, Пятница, 22:00 мск Гавана, стадион Эстадио Педро Морреро Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 1 тур Куба - Канада
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