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Гайана - Коста-Рика

13.06.2012, Среда, 05:00 мск Провидэнс , стадион Провидэнс Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 2 тур Гайана - Коста-Рика
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