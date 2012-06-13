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Сальвадор - Мексика

13.06.2012, Среда, 05:30 мск Сан Сальвадор, стадион Эстадио Кускатлан Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 2 тур Сальвадор - Мексика
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