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Антигуа и Барбуда - Ямайка

13.06.2012, Среда, 03:00 мск Норт Саунд, стадион Сир Вивиан Ричардс Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 2 тур Антигуа и Барбуда - Ямайка
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