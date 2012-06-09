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Ямайка - Гватемала

09.06.2012, Суббота, 05:30 мск Кингстон, стадион Индепенденс Парк Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 1 тур Ямайка - Гватемала
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