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Гватемала - США

13.06.2012, Среда, 06:00 мск Гватемала Сити, стадион Эстадио Матео Флорес Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 2 тур Гватемала - США
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