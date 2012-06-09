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США - Антигуа и Барбуда

09.06.2012, Суббота, 03:10 мск Тампа, стадион Рэймонд Джеймс Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 1 тур США - Антигуа и Барбуда
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