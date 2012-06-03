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Ангола - Уганда

03.06.2012, Воскресенье, 19:00 мск Луанда, стадион Эштадиу Сидаде Университариа Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, 1 тур Ангола - Уганда
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сенегал 6 3 3 0 9:4 +5 12
2. Уганда 6 2 2 2 5:6 -1 8
3. Ангола 6 1 4 1 8:6 +2 7
4. Либерия 6 1 1 4 4:10 -6 4
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