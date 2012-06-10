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ДР Конго - Того

10.06.2012, Воскресенье, 18:30 мск Киншаса, стадион Стэйд дес Мартирс Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, 2 тур ДР Конго - Того
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Камерун 6 4 1 1 8:3 +5 13
2. Ливия 6 2 3 1 5:3 +2 9
3. ДР Конго 6 1 3 2 3:3 0 6
4. Того 6 1 1 4 4:11 -7 4
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