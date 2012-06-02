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Алжир - Руанда

02.06.2012, Суббота, 21:30 мск Блида, стадион Стэйд Мустафа Тчакер Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, 1 тур Алжир - Руанда
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алжир 6 5 0 1 13:4 +9 15
2. Мали 6 2 2 2 7:7 0 8
3. Бенин 6 2 2 2 8:9 -1 8
4. Руанда 6 0 2 4 3:11 -8 2
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