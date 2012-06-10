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Мозамбик - Зимбабве

10.06.2012, Воскресенье, 17:00 мск Мапуто, стадион Эстадио до Зимбето Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, 2 тур Мозамбик - Зимбабве
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Египет 6 6 0 0 16:7 +9 18
2. Гвинея 6 3 1 2 12:8 +4 10
3. Мозамбик 6 0 3 3 2:10 -8 3
4. Зимбабве 6 0 2 4 4:9 -5 2
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