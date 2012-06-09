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Намибия - Кения

09.06.2012, Суббота, 21:00 мск Виндхоек, стадион Сан Нужома Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, 2 тур Намибия - Кения
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нигерия 6 3 3 0 7:3 +4 12
2. Малави 6 1 4 1 4:5 -1 7
3. Кения 6 1 3 2 4:5 -1 6
4. Намибия 6 1 2 3 2:4 -2 5
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