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Габон - Буркина-Фасо

09.06.2012, Суббота, 18:30 мск Либревилль, стадион Стад д'Ангондже Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, 2 тур Габон - Буркина-Фасо
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буркина-Фасо 6 4 0 2 7:4 +3 12
2. Конго 6 3 2 1 7:3 +4 11
3. Габон 6 2 1 3 5:6 -1 7
4. Нигер 6 1 1 4 6:12 -6 4
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