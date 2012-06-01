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Гана - Лесото

01.06.2012, Пятница, 21:00 мск Кумаси, стадион Баба Яра Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, 1 тур Гана - Лесото
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гана 6 5 0 1 18:3 +15 15
2. Замбия 6 3 2 1 11:4 +7 11
3. Лесото 6 1 2 3 4:16 -12 5
4. Судан 6 0 2 4 4:14 -10 2
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