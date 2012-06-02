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Гамбия - Марокко

02.06.2012, Суббота, 17:30 мск Бакау, стадион Индепенденс Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, 1 тур Гамбия - Марокко
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кот-д'Ивуар 6 4 2 0 15:5 +10 14
2. Марокко 6 2 3 1 9:8 +1 9
3. Танзания 6 2 0 4 8:12 -4 6
4. Гамбия 6 1 1 4 4:11 -7 4
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