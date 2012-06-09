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Кабо-Верде - Тунис

09.06.2012, Суббота, 21:30 мск Прая, стадион Эстадио де Варзеа Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, 2 тур Кабо-Верде - Тунис
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тунис 6 4 2 0 13:6 +7 14
2. Кабо-Верде 6 3 0 3 9:7 +2 9
3. Сьерра-Леоне 6 2 2 2 10:10 0 8
4. Экв. Гвинея 6 0 2 4 6:15 -9 2
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