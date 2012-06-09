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Ботсвана - ЮАР

09.06.2012, Суббота, 17:00 мск Габорон, стадион Юниверсити оф Ботсвана Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, 2 тур Ботсвана - ЮАР
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эфиопия 6 4 1 1 8:6 +2 13
2. ЮАР 6 3 2 1 12:5 +7 11
3. Ботсвана 6 2 1 3 8:10 -2 7
4. ЦАР 6 1 0 5 5:12 -7 3
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