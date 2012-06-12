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Южная Корея - Ливан

12.06.2012, Вторник, 15:00 мск Гоянг, стадион Гоянг Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия Южная Корея - Ливан
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Иран 8 5 1 2 8:2 +6 16
2. Южная Корея 8 4 2 2 13:7 +6 14
3. Узбекистан 8 4 2 2 11:6 +5 14
4. Катар 8 2 1 5 5:13 -8 7
5. Ливан 8 1 2 5 3:12 -9 5
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