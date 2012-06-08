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Оман - Австралия

08.06.2012, Пятница, 17:00 мск Мускат, стадион Султан Квабус Спортс Комплекс Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия Оман - Австралия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Япония 8 5 2 1 16:5 +11 17
2. Австралия 8 3 4 1 12:7 +5 13
3. Иордания 8 3 1 4 7:16 -9 10
4. Оман 8 2 3 3 7:10 -3 9
5. Ирак 8 1 2 5 4:8 -4 5
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