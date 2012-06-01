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Эстония - Финляндия

01.06.2012, Пятница, 21:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Эстония - Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

21 мая, пятница 20:00 Эстония 2:0 Финляндия
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