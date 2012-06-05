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Австрия - Румыния

05.06.2012, Вторник, 22:30 мск Инсбрук, стадион Тиволи Ной Товарищеские матчи. Сборные Австрия - Румыния
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 7
9 тур
9 сентября, среда 21:45 Румыния 1:1 Австрия
6 тур
1 апреля, среда 22:30 Австрия 2:1 Румыния
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