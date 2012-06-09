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Аргентина - Бразилия

09.06.2012, Суббота, 23:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Аргентина - Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

17 ноября, среда 20:00 Аргентина 1:0 Бразилия
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