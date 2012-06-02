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Норвегия - Хорватия

02.06.2012, Суббота, 21:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Норвегия - Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

12 октября, вторник 22:15 Хорватия 2:1 Норвегия
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