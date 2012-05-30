Введите ваш ник на сайте

Швеция - Исландия

30.05.2012, Среда, 22:15 мск Гетеборг, стадион Гамла Уллеви Товарищеские матчи. Сборные Швеция - Исландия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа F
11 тур
6 июня, среда 22:15 Швеция 5:0 Исландия
5 тур
11 октября, среда 22:05 Исландия 1:2 Швеция
...
  • Читайте нас: 