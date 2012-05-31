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США - Бразилия

31.05.2012, Четверг, 04:00 мск Товарищеские матчи. Сборные США - Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

11 августа, среда 04:00 США 0:2 Бразилия
Кубок Конфедераций 2009
Финал, Финал
28 июня, воскресенье 22:30 США 2:3 Бразилия
Кубок Конфедераций 2009, группа B
2 тур
18 июня, четверг 18:00 США 0:3 Бразилия
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