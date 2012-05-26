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Ирландия - Босния и Герцеговина

26.05.2012, Суббота, 18:00 мск Дублин, стадион Авива-Стэдиум Товарищеские матчи. Сборные Ирландия - Босния и Герцеговина
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