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Судьи
Главный судья:
Рене Айснер (Войтсберг)

Словакия - Польша

26.05.2012, Суббота, 19:00 мск Клагенфурт, стадион Вертерзее Товарищеские матчи. Сборные Словакия - Польша
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 3
10 тур
14 октября, среда 22:30 Польша 0:1 Словакия
4 тур
15 октября, среда 22:30 Словакия 2:1 Польша
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