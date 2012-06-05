Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Михаэль Вайнер (Гюйсен)

Турция - Украина

05.06.2012, Вторник, 22:00 мск Ингольштадт, стадион Ауди-Спортпарк Товарищеские матчи. Сборные Турция - Украина
Товарищеские матчи. Сборные 2009

12 августа, среда 22:00 Украина 0:3 Турция
...
  • Читайте нас: 