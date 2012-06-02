Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Штефан Штудер (Ланси)

Португалия - Турция

02.06.2012, Суббота, 22:45 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Трансляция: "Спорт 1" 22:40 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Португалия - Турция
Чемпионат Европы 2008, группа A
Групповой этап, 1 тур
7 июня, суббота 22:45 Португалия 2:0 Турция
...
  • Читайте нас: 