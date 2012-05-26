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Португалия - Северная Македония

26.05.2012, Суббота, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Португалия - Северная Македония
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