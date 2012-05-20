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Витесс - Ваалвейк

20.05.2012, Воскресенье, 18:30 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал , ответный матч Витесс - Ваалвейк
Первый матч: 3 - 1
Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы (2011/2012)
Финал
первый матч		 17 мая, четверг 18:30 Ваалвейк 1:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
23 тур
24 февраля, пятница 23:00 Ваалвейк 1:0 Витесс
15 тур
4 декабря, воскресенье 17:30 Витесс 4:0 Ваалвейк
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