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Ваалвейк - Витесс

17.05.2012, Четверг, 18:30 мск Валвейк, стадион Мандемакерс Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал , первый матч Ваалвейк - Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
23 тур
24 февраля, пятница 23:00 Ваалвейк 1:0 Витесс
15 тур
4 декабря, воскресенье 17:30 Витесс 4:0 Ваалвейк
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