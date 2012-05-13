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Твенте - Ваалвейк

13.05.2012, Воскресенье, 18:30 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала , ответный матч Твенте - Ваалвейк
Первый матч: 1 - 1
Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 10 мая, четверг 23:00 Ваалвейк 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
18 тур
21 января, суббота 23:45 Твенте 5:0 Ваалвейк
9 тур
15 октября, суббота 21:45 Ваалвейк 0:4 Твенте
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