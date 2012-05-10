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Ваалвейк - Твенте

10.05.2012, Четверг, 23:00 мск Валвейк, стадион Мандемакерс Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала , первый матч Ваалвейк - Твенте
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
18 тур
21 января, суббота 23:45 Твенте 5:0 Ваалвейк
9 тур
15 октября, суббота 21:45 Ваалвейк 0:4 Твенте
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