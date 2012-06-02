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Судьи
Главный судья:
Роберт Шергенхофер (Форарльберг)
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Нидерланды - Северная Ирландия

02.06.2012, Суббота, 22:00 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Трансляция: "Россия-2" 21:50 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Нидерланды - Северная Ирландия
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