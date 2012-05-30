Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Нидерланды - Словакия

30.05.2012, Среда, 22:30 мск Роттердам, стадион Де Кейп Трансляция: "Спорт 1" 22:25 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Нидерланды - Словакия
Чемпионат мира 2010
1/8 финала
28 июня, понедельник 18:00 Нидерланды 2:1 Словакия
...
  • Читайте нас: 