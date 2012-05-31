Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Кнут Кирхер (Роттенбург)

Франция - Сербия

31.05.2012, Четверг, 23:00 мск Трансляция: "Спорт 1" 22:55 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Франция - Сербия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 7
9 тур
9 сентября, среда 23:00 Сербия 1:1 Франция
2 тур
10 сентября, среда 23:00 Франция 2:1 Сербия
...
  • Читайте нас: 