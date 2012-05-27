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Судьи
Главный судья:
Себастьен Дельферье (Эно)

Франция - Исландия

27.05.2012, Воскресенье, 23:00 мск Валансьен, стадион Стад дю Айно Товарищеские матчи. Сборные Франция - Исландия
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