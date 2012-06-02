Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Петер Расмуссен (Копенгаген)

Англия - Бельгия

02.06.2012, Суббота, 20:15 мск Лондон, стадион Уэмбли Товарищеские матчи. Сборные Англия - Бельгия
...
  • Читайте нас: 