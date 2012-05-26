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Судьи
Главный судья:
Мануэль Грефе (Берлин)

Норвегия - Англия

26.05.2012, Суббота, 22:45 мск Трансляция: "Россия-2" 22:40 (прямая) "Спорт 1" 22:40 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Норвегия - Англия
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