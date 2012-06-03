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Судьи
Главный судья:
Бас Нейхейс (Энсхеде)

Испания - Китай

03.06.2012, Воскресенье, 23:59 мск Трансляция: "Спорт 1" 23:55 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Испания - Китай
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