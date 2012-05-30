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Судьи
Главный судья:
Ален Бьери (Берн)

Южная Корея - Испания

30.05.2012, Среда, 22:00 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Трансляция: "Россия-2" 21:55 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Южная Корея - Испания
Товарищеские матчи. Сборные 2010

3 июня, четверг 19:00 Испания 1:0 Южная Корея
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