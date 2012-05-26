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Судьи
Главный судья:
Кирил Циммерман (Мюнзинген)

Сербия - Испания

26.05.2012, Суббота, 20:00 мск Санкт-Галлен, стадион АФГ-Арена Трансляция: "Россия-2" 19:55 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Сербия - Испания
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