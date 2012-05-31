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Судьи
Главный судья:
Кевин Блом (Гауда)

Германия - Израиль

31.05.2012, Четверг, 22:30 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Товарищеские матчи. Сборные Германия - Израиль
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