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Судьи
Главный судья:
Энтони Готье (Секлин)

Швейцария - Германия

26.05.2012, Суббота, 20:00 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Трансляция: "Спорт 1" 19:55 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Швейцария - Германия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
26 марта, среда 22:45 Швейцария 0:4 Германия
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